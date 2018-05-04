Milyar $’lık devlere yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Güney Kore
ziyaretinin ikinci gününde ekonomi gündemi öne çıktı. Güney Kore'nin milyarlarca dolarlık iş hacmine sahip dev şirketleri olan Hyundai, SK, LG
, Hanwha, Daelim ve GS firmalarının üst düzey yöneticilerini kabul ederek Türkiye'ye yatırım çağrısı yaptı. Erdoğan, ayrıca teknoloji devi Samsung
'un başkent Seul'deki kampusu olan Samsung Dijital Şehri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hyundai Motor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Euisun Chung ve Hyundai Rotem CEO'su Seung-Tack Kim'in de aralarında bulunduğu şirket üst düzey yöneticilerinden, özellikle Türkiye'deki üretim kapasitelerinin artırılmasını, daha katma değerli yeni modellerin Türkiye'de üretilmesini istedi. Türkiye'de Avrasya Tüneli
, 1915 Çanakkale
Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
ve Tufanbeyli Termik Santrali projelerinde yer alan SK firmasının CEO'su Jason Jaehyun Ahn ise özellikle Kanal İstanbul
projesini takip ettiklerini belirtti. ÖNEMLİ TEŞVİKLER SAĞLIYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yabancı yatırımcının pişman olmadığını belirterek, yabancı yatırımcılara önemli teşvikler sağlandığını belirtti. Güney Kore firmalarının Avrasya Tüneli, Çanakkale 1915 Köprüsü
mega projelerde yer aldığını hatırlatan Erdoğan, bu firmalara Türkiye'nin dev projelerinde yer alma ve yatırım yapma çağrısında bulundu. DİĞER SEKTÖRLERE YATIRIM YAPIN
Erdoğan'ın CEO'larla görüşmesinin çok olumlu geçtiği belirtildi. Erdoğan, Güney Koreli firmaları Türkiye'deki mevcut yatırımlarının ötesinde faaliyet gösterdikleri diğer sektörlerde de yatırım yapmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşvik sistemini Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yatırımcıların beklentilerine göre geliştirdiklerini belirterek, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın yatırımların takibi konusunda önemli bir görev üstlendiğini belirtti. S&P'NİN KARARI ANLAM İFADE ETMİYOR
Türkiye'ye
hareketinden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi derecelendirme S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesiyle ilgili olarak, "Bunlara artık alıştık. Bunların bu kararları her zaman siyasidir, politiktir. Seçim öncesinde yine böyle bir adım attılar. Seçimden sonra bunlar bu yanlış kararı geri almak, geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Türkiye şu anda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Sözün özü, S&P'nin not düşürmesi Türkiye için herhangi bir şey ifade etmiyor. BDDK'nın yerli kredi kuruluşunu kurmak için çalışması var. Bunu yapmamız lazım" dedi. Belirli ülkelerle milli para birimleri ile ticarete de önem verdiklerini anlatan Erdoğan şöyle devam etti: "İran ve Rusya'nın yanı sıra Çin ile de bu yönde adımlarımız olacak. Enerji Bakanımız biliyorsunuz Özbekistan'dan Çin'e geçti. Orada görüşmeleri olacak." Özbekistan'a yaptığı ziyarete de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi: "24 anlaşma imzaladık. Buralar bizim ana yurt olarak iyi değerlendirmemiz gereken yerler. Yoğun bir şekilde Özbekistan-Türkiye veya diğer ana yurtlarımızla kültür turizmi paketlerini gerçekleştirerek ciddi bir hareketlilik meydana getirebiliriz. Tüm Orta Asya'yı kapsayacak şekilde paket turizm ile anlam kazandırabiliriz." DEV PROJELER İÇİN GÜÇLÜ LİDERLİK GEREKİR
Türkiye'de
Çanakkale 1915 Köprüsü'nde yer alan Daelim'in CEO'su Hae Wook Lee, Türkiye'nin gerçekleştirebildiği projeler için büyük kararlılık ve güçlü bir liderlik gerektiğini belirterek, Kanal İstanbul projesinin de bu sayede hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.. Erdoğan, iş hacmi milyarlarca doları bulan şirketlere Türkiye'de yatırım için güvenli ve istikrarlı bir ortam olduğu mesajını verdi. LG'DEN YENİ YATIRIM SİNYALİ
Erdoğan'ın dev firmalarla yaptığı görüşmelerde firmaların Türkiye'deki mevcut faaliyetleri ve değerlendirebilecekleri yeni yatırım projeleri ele alındı. LG yetkilileri, özellikle LG Elektronik bünyesindeki yatırım planlarını anlattı. LG Grubu'nun kimya sektöründeki temsilcisi LG Chem şirketinin de Türkiye'de yatırım yapması için önemli fırsatlar olduğu dile getirildi. ÖNEMLİ FIRSATLAR GÖRÜYORUZ
Erdoğan, ayrıca Hanhwa CEO'su Seong Woo Nam'ın başkanlığındaki yöneticileri kabul etti. Türkiye'de Kalyon Enerji ortaklığı ile 1 GW kapasiteli Konya-Karapınar YEKA güneş enerjisi santrali projesinde yer alan Hanhwa'nın özellikle savunma ve mekatronik alanında yatırım yapan şirketleri de olması nedeniyle bu alanda Türkiye'deki yatırım fırsatları ele alındı. SAMSUNG EKRANINDA ERDOĞAN PORTRESİ
Erdoğan, Seul'deki Samsung Dijtilal Şehri ziyaret ederek yetkililerden tesisle ilgili bilgi aldı. Ziyaret sırasında dev ekrana Samsung'un son akıllı telefonu Galaxy S9'da Tayyip Erdoğan'ın bir portresi yer aldı. Ekranda ayrıca Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve lale figürüyle Erdoğan'ın resmi yer aldı. Erdoğan, Samsung CEO'su Yoon Boo- Keun'a Samsung'un Türkiye'de katma değerli üretimlere girmesi noktasında görüşlerini ifade etti. Samsung İnovasyon Müzesi'nde ise 'Beraber ıslandık yağan yağmurda' ve 'Uzun ince bir yoldayız' şarkıları çalındı. AYLA'NIN GERÇEK KAHRAMANINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti. Erdoğan, önceki gün de Ayla'yı canlandıran çocuk oyuncu Kim Seol ile bir araya gelmişti. DEV PROJELERE İLGİLERİ VAR
Türkiye
Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Güney Kore'nin müteahhitler birliğiyle görüşmeler yaptıklarını belirterek şöyle devam etti: "Güçlerimizi birleştirelim prensibine olumlu bakıyorlar. Türkiye'deki mega projelerden haberdarlar. Söz konusu projelere yönelik ilgilerinin olduğunu gördük. Yürüyen işlerin dışında firmalarımızı tanıtmalıyız."