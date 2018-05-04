Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizde yüzde 7.8 olan kadın işveren oranını artırmak için çok yönlü çabalar gerekiyor. Rol modeller ve başarı hikayeleri girişimcilik ve başarı potansiyeline sahip kadınlarımızı cesaretlendirecektir" dedi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Perakendede Kadının Gücü" etkinliğine onur konuğu olarak katılan Erdoğan, dünyanın geleceğine yön verecek temel dinamiklerden birinin kadınların toplumsal hayata ve iş hayatına katılımı olduğunu, bu nedenle kadınların çalışma hayatında mağdur olmayacağı şartların tesis edilmesinin son derece önemli bir hedef olduğunu söyledi. "Devletimiz kadınların sosyal hayata dahil edilmesi konusunda son 15 yıldır olanca gücüyle çalışıyor. Eğitimden siyasete kadın varlığının her alanda arttığını net şekilde görmek mümkün" diyen Erdoğan, kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmek gerektiğinin önemine değindi. Erdoğan, rol modeller ve başarı hikayelerinin girişimcilik ve başarı potansiyeline sahip kadınları cesaretlendireceğini ifade etti. YURTDIŞINDA TANITIN
"Yurtdışına gittiğimde yerel ürünlerin nasıl markalar haline getirildiğini görüyor ve bazen ülkem adına üzülüyorum. Bunca potansiyelimizi açığa çıkarmakta, onları rafine bir biçimde sunmakta ve tanıtmakta ne yazık ki eksikliklerimiz var" diyen Erdoğan, kadın perakendecilere ithafen, "Başarılarınızı yurtdışında daha iyi tanıtmalısınız. Asya ve Avrupa arasında olan bu şehri bir cazibe merkezi haline getirmek, kaynakların iyi değerlendirilmesiyle mümkün. Rica ediyorum, bu açıklıkları kapatmak için kendiniz gibi girişimci, cesur, özgüvenli gençler yetiştirin, becerilerinizi gençlere aktarın. Başarılarınız ve özgüveninizle inanıyorum ki yeni başarı hikayeleri doğuracak sayılarınız daha da artacaktır" ifadelerini kullandı. Aydınlık bir Türkiye'nin sadece Türk halkının değil çevre ve yerkürenin de umudu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Kimyasal silahlarla yok edilen çocuklar, Afrika'da analarının kurumuş göğsünden süt emen çocuklar için daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Dünyada milli gelire oranla en çok insani yardım yapan dünyanın en cömert ülkesiyiz. Bunun yanında kadın zekâsının dünyayı fethedeceğine inanıyorum" dedi. Kur sorununa destek sözü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise BMD Başkanı Sinan Öncel'in "Kur yüzünden AVM'lere 3 milyar lira fazladan kira ödedik. Bu rakamla 10 bin mağaza açabilir ya da 5 bin lira maaş alan 54 bin çalışanın 1 yıllık maaşını karşılayabilirdik" sözlerine karşılık 'destek' sözü verdi. Sarıeroğlu, "AVM'lerle ilgili notumu aldım. Gümrük ve Ticaret Bakanımıza tekrar ileteceğim. 3 milyarın 54 bin kişiye istihdam yaratmayla eşdeğer olması benim için önemli" ifadelerini kullandı. Sarıeroğlu, perakende sektöründe 515 bin kadının istihdam edildiğini, sektörün istihdam üzerindeki öneminin farkında olduklarını kaydetti.