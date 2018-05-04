Perakendede bahar havası

JLL Türkiye'nin hazırladığı 'Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu'na göre 2018'in ilk çeyreğinde AVM
arzı 405 merkezde 12.3 milyon metrekare olarak hesaplandı. İstanbul'daki A sınıfı ofis arzı 5.3 milyon metrekareye ulaşırken, İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarındaki lojistik arzı 9.96 milyon metrekare seviyesine yükseldi. İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise, bir yıl öncesine göre yüzde 59 arttı. Rapora göre perakende, A sınıfı ofis piyasası, lojistik ve turizm sektörlerinde bir yıl öncesine göre sayısal anlamda büyüdü. 'POP-UP STORE'LARI SEVDİK
2018'in ilk çeyreğinde 405 merkezde 12.3 milyon metrekareye ulaşan arz, geçen yılın aynı dönemine göre 375 merkezde 11.2 milyon metrekare olarak hesaplanmıştı. İstanbul, Toplam Kiralanabilir Alan (TKA) kapsamında yüzde 37 ile ilk sıradaki yerini korurken, geçtiğimiz yıllarda önemli bir durgunluk yaşayan perakende pazarı, yatırımcıların teşviklere yönelik olumlu yaklaşımı ve 'Pop-up' mağazalar gibi kısa vadeli çözümler sayesinde toparlanma eğilimine devam etti. İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarındaki toplam lojistik arzı, bir yıl öncesine göre 612 bin metrekare artarak 9.96 milyon metrekareye ulaştı. 2017'nin ilk çeyreğinde kurumsal şirketler 10.000-20.000 metrekare aralığındaki depolara ilgi gösterirken, orta ölçekli firmaların talebinin 2.500-5.000 metrekare büyüklüğündeki depolar üzerinde yoğunlaştığı gözlendi. İSTANBUL ESKİYE DÖNÜYOR
JLL'nin araştırma raporunda, İstanbul özelindeki turizm rakamları da paylaşıldı. 2018 Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki seneye göre yüzde 59 oranında artış gözlendi. Yabancı yolcu sayısında ise yüzde 23'lük bir artış söz konusu. İstanbul 'genel' otel doluluk oranı performansı bir yıl öncesine göre yüzde 38 oranında pozitif ivme kazandı ve genel doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı. Günlük oda fiyatı ise yüzde 8 artarak 70.3 euro seviyesine geldi. Çinliler yatırım için proje bakıyor
JLL'ın Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ander ise, Çinlilerin yatırım için Türkiye'de büyük montanlı gayrimenkul projeleri baktığını söyledi. "Bitmeye yakın projelerle daha fazla ilgileniyorlar. İçinde otel, AVM, konut, ofis olan kompleks projelere odaklanmışlar. Bunun için proje arayışındalar" diyen Ander, Çinli turist sayısındaki hızlı artışın da bunu tetiklediğini kaydetti. Ander, Türk yatırımcının da olgunlaşan yatırımlarını satmaya hazır olduklarının altını çizdi. İç piyasada ise AVM'ler kanadında el değiştirmelerin olacağını vurgulayan Ander, "Eskişehir NeoPlus AVM'yi Nata Holding aldı. Türk yatırımcısının da AVM alma konusunda iştahı kabarık. Bu yıl içinde birkaç AVM satışı daha yapmayı öngörüyoruz" dedi. Satışların ağırlıklı Anadolu'da olacağını ifade eden Ander, "Anadolu projeleri şu anda daha kârlı. Hem AVM yoğunluğu az hem de rekabet" dedi. Ander mevcut AVM'lerde yer alan hipermarket zincirlerinde de değişiklik olacağını söyledi.