Perakendenin liderleri Venedik’te buluşuyor

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perakende sektörünün 110 üst düzey ismi Soysal tarafından 3-5 Mayıs'ta Venedik'te düzenlenecek Perakende Liderler Konferansı'nda (LİDKO) buluşacak. Her yıl dünyanın farklı bir kentinde düzenlenen konferans, 13'üncü yılında Venedik'te Türkiye perakendesine yön veren yönetim kurulu başkanları, CEO'lar ve şirket sahiplerini bir araya getiriyor. Zürih, Lizbon, Berlin, Cannes, Budapeşte, Barselona, Münih, Roma, Moskova, Londra, Amsterdam ve Madrid'de düzenlenen LİDKO'da bu yıl perakende trendlerinden liderliğe, markalaşmadan e-ticarete, dijital pazarlamadan ekonomiye dek pek çok konu masaya yatırılacak. Perakende sektörünü yakından tanıyan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yurtdışına açılım, Turquality, markalaşma, e-ihracat, teknoloji ve perakendenin yaşamsal konularına dair görüşlerini ve önerilerini paylaşacak. LÜKS DEVİ FENDI DE KONFERANSTA
Lüks İtalyan modasının önde gelen markalarından Fendi'nin yaratıcılarından, moda tasarımcısı ve girişimci Anna Fendi, BMD işbirliğiyle LIDKO'da Türkiye perakendesinin liderleriyle buluşacak. BMD Başkanı Sinan Öncel ise moda, güzellik ve hayat üzerine yapacağı söyleşide aile mirasını yenilikle birleştiren Fendi'nin ilham verici deneyimini paylaşacak. İş dünyasının en iyi 50 düşünürü arasında yer alan, London Business School Öğretim Üyesi ve Yönetici Eğitimi Bölümü Dekanı Costas Markides stratejik liderliği, ekonomist Fatih Keresteci, ekonomide perakende sektörünü etkileyecek yakın gelecek beklentilerini, olası riskleri ve fırsatları, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Facebook'u kullanarak kısa ve uzun vadeli, ölçülebilir sonuçlar almanın yollarını anlatacak. Silk and Cashmere CEO'su Ayşen Zamanpur, Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Next Academy Kurucusu Levent Erden ve Oxford Üniversitesi Dinmeyen Çatışmalar Çözüm Merkezi Kıdemli Üyesi Deniz Ülke Arıboğan dijital pazarlamadan stratejiye kadar pek çok konuda beyin fırtınası yapacak. Akinon'un kurucusu Tolga Tatari, e-ticaret ve e-ihracat ile ilgili merak edilenleri yanıtlayacak.