İstihdamda kupon modeli temmuzda başlayacak

Hükümet, nitelikli istihdam seferberliği kapsamında mesleki eğitimde "10 bin liralık kupon" modelini temmuzda uygulamaya başlıyor. Bu modelle eleman bulmakta zorluk çekilen bilişim gibi sektörlerde gençlerin kendilerine uygun zaman ve koşullarda eğitim almaları sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kupon sistemi ile bize başvurulacak, istedikleri yerde esnek şekilde eğitim imkânı sağlanacak" dedi. Yeni teşviklerle birlikte 10 bin liralık kupon modeli de istihdama büyük ivme katacak. İstihdamda
ilk kez uygulanacak bu teşvik modeli hem firmaya hem de eğitime katılan gençlere cep harçlığı verilecek. Kuponun bir kısmı firmalara, bir kısmı katılımcıya cep harçlığı olarak ödenecek.