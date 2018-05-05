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Son dakika: harcı oranı değişti

Son dakika haberi: Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu. Konutta KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den, yüzde 8'e düşürüldü. Kadın istihdamını artırmak için kreş desteği oranı yükseltildi.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 09:06 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 09:45
Son dakika: Tapu harcı oranı değişti

*Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi

*Rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu.

*Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.


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Son dakika: Tapu harcı oranı değişti
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