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Yerli otoda şirket kurulumu ’ta

SELÇUK ADIGÜZEL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018
Yerli otoda şirket kurulumu 11 Mayıs’ta
'ın himayesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, 'nin heyecanla beklediği yerli otomobil projesinde çalışmalar son hız devam ediyor. 'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programda Ortak Girişim Grubu'nun (OGG) kuracağı şirket ve projeyi yönetecek CEO'nun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

MARKA ADI NETLEŞIYOR
Projeyi yapacak şirketin adının içinde "Türkiye" ve "Otomobil" kelimelerinin yer alacağı bir isimden oluşması ve şirket isminin kısaltmasının da marka ismi olarak kullanılması öngörülüyor. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülen projeye devletin ortak olmasının zayıf bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.
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Yerli otoda şirket kurulumu 11 Mayıs’ta
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