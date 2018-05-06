Bedava tatil kazandınız mesajına dikkat! Hacizlik olabilirsiniz...

Devremülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Özkan Oran, yaptığı açıklamada, kendisinin de devre mülk dolandırıcılığı ile mağdur edildiğini belirterek, mağdurlarla bir araya gelerek dernek kurduklarını söyledi.

Bir şirket tarafından "Bedava tatil kazandınız" diye arandıklarını ve sürecin böyle başladığını anlatan Oran, şöyle konuştu:

"Telefonun diğer ucundaki kişi 'İsterseniz kendiniz, isterseniz ailenizle birlikte tatil yapabilirsiniz fakat ondan önce yemekli bir seminerimiz var. Çok güzel bir gün geçireceksiniz sabahtan akşama kadar bizimle. Yemek olacak, eğlence olacak, aktivite olacak. Dolayısıyla oteli de tanımış olacaksınız. Günün sonunda hediye tatil çekinizi alıp eve geleceksiniz.' diyor. İnsanlara da bu cazip geliyor. Bütün bu işlemler gerçekleştikten sonra çeşitli etkin pazarlama yöntemleriyle karşısındaki insanı hipnotize ediyorlar. Dolayısıyla sözleşmeyi de bu şekilde imzalatıyorlar."