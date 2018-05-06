İş güvenliği TV dizilerine giriyor

Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, iş sağlığı ve güvenliği konusunun daha geniş kesimlere aktarılması için dizilere ağırlık verileceğini söyledi. İş güvenliği konusunun halka anlatılması için senaryolara küçük bölümlerin eklenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Koç, senaristlerden yardım istedi. Senaristler de, bu alanda çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Koç, hiç kazanın yaşanmadığı şirketlere yüzde 2'lik primin 1'e indirileceğini söyledi.