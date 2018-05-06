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almanın tam zamanı

Gayrimenkul sektörü ve alıcısının dört gözle beklediği düzenlemeler yapıldı. Yüzde 18 olan KDV 8’e, yüzde 4 olan tapu harcı ise 3’e düşürüldü. Vergi indirimleri 31 Ekim’e kadar geçerli olacak

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 11:07
Konut almanın tam zamanı

Kısa bir süre önce ekonomiyi canlandırmak, piyasaları rahatlatmak ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için Bahar Paketi"ne imza atan hükümet bunun devamı niteliğinde yeni birçok kararı da devreye soktu. Taşınmaz alım-satımlarından kadın istihdamına, yatırım ve üretimden ihracatın teşvikine kadar çeşitli alanlardaki vergi düzenlemeleri Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konuldu.

ARSADA GEÇERLİ DEĞİL

SABAH'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği inşaat sektörü temsilcileriyle Maliye Bakanı Naci Ağbal görüşmesinin ardından dört gözle beklenen teşvikin detayları açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Mevcut durumda alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 tapu harcı alınırken, düzenlemeyle bu oran yüzde 1.5'e inecek. Düşen tapu harcı oranı, sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak. Maliye Bakanlığı, taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 aylığına azaltıldığını bildirdi.

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Konut almanın tam zamanı
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