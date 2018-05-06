Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Emekliye son dakika müjdesi! İşte emekli yapılacak ikramiye tarihi...

Emekliye müjdesi! İşte emekli yapılacak ikramiye tarihi...

Emeklilerin beklediği müjdesi haberi Hükümetin yaptığı açıklama ile birlikte netleşmişti. Özellik Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte emekli maaşlarında hatrı sayılır bir düzelme olacak. Bunun yanında yılda 2 kez ikramiye alacak emeklilere toplamda 2 bayramda 2 bin lira ikramiye ödenecek. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı bu ikramiye tüm emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Yeni emekli olan vatandaşların merak ettiği konu ise Yeni emekliler bu fırsattan yararlanabilecek mi? sorusu vardı. Bununla ilgili konuyu sizler için araştırdık. Ramazan Bayramı’ndan önce emekli olan vatandaşlar Haziran ikramiyesinden faydalanabilecek. Ancak bunu kaçırması durumunda Ağustos’ta alacak.

Giriş Tarihi: 6.5.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 10:25
Emekliye son dakika müjdesi! İşte emekli yapılacak ikramiye tarihi...

Türkiye'de 12 milyon emekli, maaşlara yapılacak düzenlemeler ve ikramiye tutarı ile birlikte yüzleri gülmüştü. Bunun üzerine emekli ikramiyelerinde gelişmesi daha yaşandı. Ramazan ve Kurban bayramı öncesi ödenecek biner lira ikramiyeden sadece mevcut emekliler değil yeni emekliler de yararlanabilecek. Ramazan bayramından önce emekli olan kişiler Haziran ayında alınacak ikramiyeden faydalanabilecek. Bu sayede emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekliye son dakika müjdesi! İşte emekli yapılacak ikramiye tarihi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN