Emekliye son dakika müjdesi! İşte emekli yapılacak ikramiye tarihi...

Türkiye'de 12 milyon emekli, maaşlara yapılacak düzenlemeler ve ikramiye tutarı ile birlikte yüzleri gülmüştü. Bunun üzerine emekli ikramiyelerinde son dakika gelişmesi daha yaşandı. Ramazan ve Kurban bayramı öncesi ödenecek biner lira ikramiyeden sadece mevcut emekliler değil yeni emekliler de yararlanabilecek. Ramazan bayramından önce emekli olan kişiler Haziran ayında alınacak ikramiyeden faydalanabilecek. Bu sayede emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar.