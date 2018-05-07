Afrika’nın sağlığı Türklerden

Türk firmaları kara kıta Afrika
'da özellikle sağlık alanında yeni yatırımlar yapıyor. Onlarca firmanın bölgedeki az gelişmiş sağlık sektöründe yaptığı yatırımlara son olarak Kenya damgasını vurdu. 1991'den bu yana 30 ülkede inşaat, enerji, gayrimenkul geliştirme ve yatırımı olan Kayı Holding
, Nairobi ve Nyeri şehirlerindeki iki hastanede hizmet veriyor. AFRİKA'DA DÖRT ÜLKE
Kayı Holding CEO'su Alpaslan Korkmaz, "Cezayir'de askeri hastane yapıyoruz. Afrika'da Senegal ve Fildişi Sahili, Orta Asya'da Kazakistan, Güneydoğu Asya'da Vietnam, Balkanlar'da Bosna ve Hersek, Romanya ve Sırbistan'da hizmet vererek hizmet ağını genişletmeyi hedefliyoruz" dedi. Kayı Medikal hizmetler kapsamında yurtiçi ve yurtdışında çalış belirten Korkmaz, fizik tedavi rehabilitasyon, radyoloji, radyoterapi, sterilizasyon, nükleer tıp ve laboratuvar hizmetlerini sunduklarını söyledi. Korkmaz, "Ülkelerin demografik analizini yaptıktan sonra hastalığın türüne göre o bölgelere cihazı getirip hastanelere yerleştiriyoruz" dedi. ÜÇ YILDA 300 MİLYON $'LIK YATIRIM
Dünyada birkaç şirketin bu alanda lider olduğunu aktaran Alpaslan Korkmaz, Amerikalı ve Avrupalı rakiplere karşı önemli ihaleler kazandıklarını sözlerine ekledi. Alpaslan Korkmaz aynı zamanda entegre sağlık çözümleri alanında da üç yıllık bir sürede 300 milyon dolarlık yeni kontrat imzaladıklarını vurguladı. GAZİANTEP'E 1 MİLYAR $'LIK YATIRIM
Kayı Holding, Samsung ve Salini Impregilo şirketleri ortaklığında devam eden Gaziantep Entegre Sağlık Kampusu'nun, 2020'de hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında Türkiye'nin 4'üncü büyük sağlık kampüsü olacak projede hem yatırımcı hem de müteahhit olarak bulunduklarını belirten Korkmaz, "Finansmanı yüzde 100'ünü yurtdışından temin ederek 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik" dedi.