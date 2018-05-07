Dolar haftanın ilk gününde kaç lira?

Merkez Bankası'nın önceki haftaki faiz artışına rağmen küresel gelişmeler, yüksek enflasyon ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Dolar/TL 4.2902 ile yeni tarihi zirvesini test ederken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi son iki günde 90 baz puan arttı.

Bankacılar beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası gözlerin yeniden Merkez Bankası'na çevrildiğini belirtirken, Reuters'a göre piyasada 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararını beklemeden bir adım atılabileceği beklentileri oldukça kuvvetlendi.

Geçmişteki örneklerden yola çıkarak döviz likiditesi artırıcı tedbirler ve belki de kısmen "sembolik" olarak da nitelendirilebilecek adımlar, bankacılar arasında TCMB'den kısa süredeki beklentilerde ön plana çıkıyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı çift haneli seviyelere ulaşırken, bankacılar bu yükselişte bir çok etkenin bir arada etkili olduğunu belirtiyorlar.

Bankacılar TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABDfaizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

Özellikle enflasyon beklentilerindeki bozulma, S&P kararı ve dolardaki güçlü seyir TL'deki değer kaybında başrolü oynuyor.

Perşembe günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi öncesi 4.1740 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 4.29 TL'ye kadar yükselmiş, geçtiğimiz haftayı 4.23 TL seviyesinin hemen üzerinden noktalamıştı.

Yeni haftaya bakıldığında ise benzer seviyelerde bir hareketin yaşandığı görülüyor. Dolar/TL 4.23 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 5.06'dan işlemde.