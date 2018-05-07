Gode İstanbul ve Doğa Koleji 13 yıllık birlikteliğini taçlandırıyor…

Gode İstanbul, Doğa Koleji'nin kuruluş aşamasından itibaren isim çalışmasından logo tasarımına dek tüm yaratıcı işlerini ve iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmiş, 2002'de tek bir kampüsle başlayan ve 2015'e dek 116 kampüse ulaşan dev büyüme hikayesinde bir iletişim partneri olarak çok önemli roller üstlenmişti. Doğa Koleji, bu heyecan verici birliktelik ve yolculukta eğitim dünyasının en değerli ve büyük markası unvanını kazanarak ilham verici bir lidere dönüşmüştü. 2015 yılının

Mart ayında bu başarılı birlikteliğe ara veren Doğa ve Gode İstanbul,

Mart 2018'de yeniden bir araya gelerek reklam ve iletişim çalışmalarında çok daha heyecan verici işlere imza atmaya hazırlanıyor.

Doğa ve Gode İstanbul, bu yılın iletişim çalışmalarında sektöre enerji getirecek ilklere, Doğa'nın 16 yıllık eğitim mirasına, lider bir kurum olmasının sorumluluğuna ve yeniden buluşmanın heyecanına yakışan,

fark yaratacak bir strateji izleyecek. Eğitimin lideriyle, eğitimde iletişim liderinin yeniden buluşmasını ilgi ve heyecanla takip etmeye hazır olun.