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Hükümetten esnaf ve 'ye müjde

Geçen yıl KGF ile ekonomiyi canlandıran hükümet şimdi de TESKOMB ve KOSGEB üzerinden piyasaları rahatlatacak.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 10:14
Hükümetten esnaf ve KOBİ'ye müjde

Bu yıl Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) daha farklı bir yol çizen hükümet, vergi ve imar affını odağına alan geniş çaplı bir paket açıkladı. Emekliye, öğrenciye verilen desteklerin yanı sıra şimdi farklı bir cepheden ekonomiye bir destek daha geliyor.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca esnaf kefalet kooperatifinden indirimli kredi kullanan bir esnaf başka devlet desteklerinden yararlanamıyor. Bunun yarattığı sıkıntıyı gidermek için ekonomi yönetimi iki ayrı paket hazırladı. Özel esnaf desteği aldığı için devletin kredi desteğinde yararlanamayanlara nokta atışı ile ulaşılacak.

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Hükümetten esnaf ve KOBİ'ye müjde
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