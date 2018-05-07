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'den dev bir adım daha

Dünyanın en fazla ülkesine uçan (), 303'üncü nokta olarak 'nın kentini uçuş ağına ekledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 19:17
THY'den dev bir adım daha

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 'da halihazırda , St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Ekaterinburg, Voronej, Samara ve Ufa şehirlerine sefer düzenleyen bayrak taşıyıcının, ülkedeki 10'uncu uçuş noktası oldu.

THY'nin bugün başlayan Krasnodar seferleri, haftanın 5 günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Hat açılışı için düzenlenen törende konuşan Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, dünyanın en çok ülkesine uçan THY'nin filosuna yeni uçaklar katarak ve uçuş ağını genişletmeye devam ederek, büyüme planlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Krasnodar'a başlattıkları seferlerle birlikte THY'nin kalitesini ve hizmet anlayışını bu güzel şehre de sunmuş olduklarını kaydeden Olmuştur, "Rusya'da uçtuğumuz 10'uncu nokta olmasından dolayı mutluluk duyduğumuz Krasnodar şehrine, haftada karşılıklı olarak 5 sefer düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'dan Krasnodar'a, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 280 USD'den başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

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THY'den dev bir adım daha
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