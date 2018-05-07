TOKİ 4 ayda 5.791 konut teslim etti

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
) yılın ilk dört ayında inşaatını tamamladığı 5 bin 791 konutu hak sahiplerine teslim etti.
Her yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için yaklaşık 60 bin konut ürettiklerini vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Ülkemizin 81 ilinde konut üretimine hız kesmeden devam ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için konut inşa ederken bir yandan da konutlarımızın teslimlerini yapıyoruz. Ülkemizin bazı illerinde inşaatını tamamladığımız 5 bin 791 konutumuzu yılın ilk dört ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Tamamladığımız 2 bin 647 konutu ise mayısta vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. KAYAŞEHIR'DE 420 KONUT
İstanbul Kayaşehir'de geçtiğimiz yıl ekim ayında satışı yapılan bin 892 konut içerisinde yer alan 420 konutun inşaatının tamamlandığını belirten Turan, "Mahalle konsepti ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran 420 konutumuzu 9 Nisan - 27 Nisan arasında teslim ettik. Vatandaşlarımız artık yeni yuvalarında yaşamlarını sürdürmeye başladı" şeklinde konuştu.