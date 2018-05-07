Yerli kombiyle dünyayı ısıtacak

Avrupa'nın önde gelen gruplarından Hollanda
lı BDR Thermea tarafından 2013'te satın alınan Baymak, Türkiye'ye yatırım yapmayı sürdürüyor. Türk ve Hollandalı Ar-Ge çalışanlarının ortak çabalarıyla geliştirilen yeni yoğuşmalı kombisinin üretimini Türkiye'de yapacak olan Baymak, bu ürünü önce Türkiye'ye daha sonra dünya ülkelerine satacak. Yeni ürün için Baymak'ın Türkiye fabrikasında yeni bir hat kurulacak. TEKNOLOJİ TRANSFERİ
BDR Thermea'nın Hollanda fabrikasında düzenlenen basın buluşmasında konuşan BDR Grup CEO'su Bertrand Schmitt ve Baymak CEO'su Ender Çolak
, yeni kombi üretim hattı için yaklaşık 2 milyon euro yatırım yapılacağını açıkladı. Yıl sonunda hayata geçirilecek yeni hat, kombi üretim kapasitesini artıracak. Grup kombisinin Türkiye'de üretilmesinin önemine dikkat çeken Ender Çolak, "Bu aslında grup satın almasından sonra Baymak'a yapılan ikinci önemli katkı. Birinci önemli katkı kombi teknolojisinin transferiydi. Şimdiki adım yeni teknolojinin Türkiye'de üretilmesi. Ar-Ge'si üzerinde ise Türkiye ve Hollanda merkezi bir arada çalıştı. İlk çeyrek sonunda yeni ürünü pazara sunacağız ama yatırımı yıl sonunda tamamlanmış olacak" diye konuştu. Yeni ürünün müşteri ihtiyaçlarına daha çok odaklanan, yeni tasarımıyla grubun tüm ülkelerinde kullanılabilir bir kombi olacağını anlatan Çolak, "Daha küçük boyutlu, kompakt bir kombi olacak. Burada üretilip, tek noktadan bütün pazarlara gönderilecek" dedi. 16 MILYON TL'LİK YATIRIM YAPTI
Ender
Çolak, BDR Thermea'nın 5 yılda Baymak'a 16 milyon euro yatırım yaptığını belirtirken, 2018- 2020 arasında da yine aynı oranda bir yatırım daha gerçekleştirileceğini dile getirdi. 2017'de ciroda 527 milyon liraya ulaştıklarını anlatan Çolak, "2018 için toplam ciroda yüzde 30, ihracat cirosunda yüzde 13 büyüme hedefliyoruz" dedi. YENİ EĞİTİM MERKEZİ GELİYOR
ENDER Çolak, yakın zamanda 'Baymak Akademi' adıyla üretim tesisi içerisinde mesleki eğitim alanı kurduklarını ifade etti. Burada çalışır vaziyette tüm ürünleri bulundurduklarını anlatan Çolak, tesisatçılar, meslek lisesi ve teknik meslek yüksekokul öğrencileri gibi sektörde var olan herkesin saha eğitimlerini alacağı bir eğitim noktası olacağını söyledi. TÜRKİYE YÜKSELEN ÜLKE
BDR Grup CEO'su Bertrand Schmitt, artık gelişim ekseninin Çin, Hindistan
, Türkiye gibi yükselen ülkelere kaydığını söyledi. Schmitt şunları kaydetti: "2020'de BDR Thermea olarak kombilerde ve kazanlarda dünya çapında ilk üçte yer almak istiyoruz. 2020'de konumumuzu güçlendirmek ve daha da yukarılara çıkabilmek için Batı Avrupa'dan, güçlü olduğumuz pazarlardan diğer pazarlara doğru da hareket etmek istiyoruz. Bu hedef açısından Çin, Rusya
ve Türkiye bizim için çok önemli konumda yer alıyor. Avrupa'da bugün 3 numaralı ısı çözümleri sağlayıcısıyız. 1.7 milyar euro'luk yıllık satış hacmine sahibiz." TASARRUF DÖNEMİ BAŞLIYOR
İKLIMLENDIRME
sektörünün uzun süredir beklediği ve enerji tasarrufu açısından Türkiye ekonomisine yıllık 1.5 milyar dolara varan tasarruf sağlaması öngörülen Enerji Verimliliği Direktifi (ErP) 21 Nisan'da yürürlüğe girdi. Buna göre, sadece evlerdeki bireysel kombiler değil, apartmanlarda merkezi ısıtmada kullanılan ürünler de artık yoğuşmalı olacak.