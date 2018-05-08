Anadolu’da AVM yatırımı sermayedar için iyi bir fırsat

2018'de
125 milyar TL ciro hedefine ulaşması beklenen AVM
ve perakende sektörünün istihdam
a katkısı yaklaşık 500 bin kişi. Türkiye
397 olan AVM sayısı ile henüz doygunluğa ulaşmasa da halen AVM'si olmayan 21 il daha var. Ekonomiye, istihdama ve sosyal yaşama böylesine yön veren yerli ve yabancı alışveriş merkezi yatırımcıları AVM'nin doğru marka karmasıyla sürdürülebilir başarıyı elde etmesi için yatırımlarını AVM kiralama ve yönetim danışmanlığı yapan şirketlere emanet ediyorlar. HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bu alanda faaliyet gösteren NTS
Danışmanlık, şimdiye kadar İstanbul
ve Anadolu'da birçok alışveriş merkezi projesini hayata geçirdi. "Sürdürülebilirliği olan alışveriş merkezleri oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar imza attığımız projelere baktığımızda doğru stratejilerle başarıya ulaştığımızı düşünüyorum." diyen NTS Danışmanlık kurucusu Behiye Savaşkan "2007'den bugüne kadar 35'ten fazla projeye kiralama, yönetim, yönetim danışmanlığı ve proje geliştirme desteği verdik. Özellikle Anadolu'da birçok ulusal markayı AVM ziyaretçilerine kazandırdık" dedi.