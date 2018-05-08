Doğan Medya’nın satışına Rekabet onayı

Rekabet Kurulu
, Doğan Holding
bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş'ye nihai olarak, Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemini onayladı. Karar Kurul'un internet sitesinde yayımlandı. Doğan Medya
'dan Demirören Grubu'na satılan markalar şöyle: Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Mozaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media International GMBH.