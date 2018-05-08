Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Doğan Medya’nın satışına Rekabet onayı

’nın satışına Rekabet onayı

Giriş Tarihi: 8.5.2018
, bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş'ye nihai olarak, Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemini onayladı. Karar Kurul'un internet sitesinde yayımlandı. 'dan Demirören Grubu'na satılan markalar şöyle: Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Mozaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media International GMBH.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğan Medya’nın satışına Rekabet onayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN