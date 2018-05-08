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Dünya devlerini geride bıraktı! 'nin gücüne güç katacak

Baykar Genel Müdürü Bayraktar "Sahada zırhlı araçtaki askerimiz veya piyade unsurlarımız ellerindeki tabletler üzerinden güvenli şekilde, düşük hızlarda dahi olsa mobil ağlar üzerinden İHA görüntülerini izleyebilecekler. Bu çözüm şu anda geliştirildi ve çok kısa bir zaman içerisinde kullanıma girecek. Dizili halde elektro optik kameraların yer aldığı özgün bir kamera podu geliştirdik. Bu podu Bayraktar TB2 üzerine entegre ettik. Mevcut geliştirdiğimiz çözüm Google Earth'ün 2-2,5 katı daha iyi bir çözünürlükte fotoğraf ve haritalama olanağı sunuyor" dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 15:23
Dünya devlerini geride bıraktı! Türkiye'nin gücüne güç katacak

Baykar, yeni teknolojilerle son dönemde güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan insansız ve silahlı insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) etkinliğini daha da artıracak.

Şirket, 'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na (EFES-2018) Bayraktar TB2 ile katılıyor.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatta 3 Bayraktar TB2 SİHA aracının görev icra ettiğini söyledi.

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Dünya devlerini geride bıraktı! Türkiye'nin gücüne güç katacak
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