Dünya devlerini geride bıraktı! Türkiye'nin gücüne güç katacak

Baykar, yeni teknolojilerle son dönemde güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan insansız ve silahlı insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) etkinliğini daha da artıracak.



Şirket, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na (EFES-2018) Bayraktar TB2 ile katılıyor.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatta 3 Bayraktar TB2 SİHA aracının görev icra ettiğini söyledi.