Evde faiz 0.99’a iniyor

Türkiye'nin milli gelirinin doğrudan yüzde 9'unu, dolaylı olarak ise yaklaşık yüzde 20'sini temsil eden konut sektöründe, son dönemde özellikle kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle yaşanan daralmanın önüne geçmek için büyük bir eylem planı hazırlandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye Bankalar Birliği'nin 61. Genel Kurulu'nda müjdesini verdiği eylem planında öncülüğü Ziraat Bankası üstlenecek. Edinilen bilgilere göre, bu hafta başlaması planlanan yeni kampanyada konut kredisi faizlerinin yüzde 0.99'a indirilmesi, vadenin ise 120 ay olması bekleniyor. Mevcut durumda konut kredisi faizleri yüzde 1.23 civarında bulunuyor. Söz konusu kampanya ile konut sektöründe satışların canlandırılması, stokların eritilmesi hedefleniyor. Kampanyaya Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası,Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da katılacağı öğrenildi. Özel sektör bankalarının da elini taşın altına koyacağı belirtiliyor.