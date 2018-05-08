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Evde faiz 0.99’a iniyor

Konut kredi faizinde büyük bir kampanya başlıyor. Ziraat’in öncülüğündeki eylem planında faiz 1.23’ten 0.99’a inecek. 600 bin liralık evde 200 bin lira cepte kalacak

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 08:44 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 08:51
Evde faiz 0.99’a iniyor

Türkiye'nin milli gelirinin doğrudan yüzde 9'unu, dolaylı olarak ise yaklaşık yüzde 20'sini temsil eden konut sektöründe, son dönemde özellikle kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle yaşanan daralmanın önüne geçmek için büyük bir eylem planı hazırlandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye Bankalar Birliği'nin 61. Genel Kurulu'nda müjdesini verdiği eylem planında öncülüğü Ziraat Bankası üstlenecek. Edinilen bilgilere göre, bu hafta başlaması planlanan yeni kampanyada faizlerinin yüzde 0.99'a indirilmesi, vadenin ise 120 ay olması bekleniyor. Mevcut durumda konut kredisi faizleri yüzde 1.23 civarında bulunuyor. Söz konusu kampanya ile konut sektöründe satışların canlandırılması, stokların eritilmesi hedefleniyor. Kampanyaya Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası,Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da katılacağı öğrenildi. Özel sektör bankalarının da elini taşın altına koyacağı belirtiliyor.

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Evde faiz 0.99’a iniyor
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