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Plaza Otel’e Pakistanlılar talip

Giriş Tarihi: 8.5.2018
New York Plaza Otel’e Pakistanlılar talip
Dubaı merkezli bir yatırımcı, 'taki meşhur 'i satın almak için harekete geçti. White City Ventures adlı yatırım şirketinin sahibi Pakistanlı Kamran Hakim ile 600 milyon dolarlık bir satın alma yapılacağı belirtiliyor. Hakim'in ortağı Shahal Khan ile 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne genişlemeyi hedefledikleri açıklandı. ABD'de simge otel olan Plaza Hotel'in küresel bir markaya dönüştürülmesi planlanıyor. Plaza Hotel, geçtiğimiz kasımda yolsuzluk iddialarıyla gözaltında tutulan Suudi prensi Al-Waleed bin Talal'ın portföyündeki yatırımlardan biriydi. Otelin Çin, Avrupa ve Dubai'ye yayılması gündemde.
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New York Plaza Otel’e Pakistanlılar talip
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