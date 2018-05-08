Savunma teknolojileri görücüye çıktı

İzmir
'in Seferihisar ilçesinde devam eden Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, Türk savunma sanayisi firmalarının gövde gösterisine sahne oldu. Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde 35 Türk savunma sanayisi şirketinin katılımıyla düzenlenen Savunma Sanayisi Fuarı'nı tatbikata birlik ve unsurlarıyla katılan ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek
, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan
'dan da yetkililer gezdi. TSK
envanterinde yer alan ilk ve tek milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemi olan Bayraktar TB2, bu yıl ilk defa Efes 2018 tatbikatında canlı atış faaliyeti gerçekleştirdi ve hedefleri tam isabetle vurdu. Tatbikat boyunca BAYKAR standında uçuşlar ve atışlardan canlı görüntü aktarımı sağlandı. Serginin yeniliklerinden biri de BMC'nin insansız, uzaktan kumanda ile idare edilebilen Amazon 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı oldu. Otokar da, yerli ve milli Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı'nı ilk kez görücüye çıkardı. Sergi, 10 Mayıs'a kadar açık kalacak.
BMC'nin uzaktan kumanda edilebilen insansız zırhlı aracı Amazon, keşif gözetleme, mayın, EYP ve teröristleri etkisiz hale getirme görevlerini başarıyla gerçekleştiriyor.