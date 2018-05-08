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, için bugün talep toplamaya başlıyor

Giriş Tarihi: 8.5.2018
Şok, halka arz için bugün talep toplamaya başlıyor
Marketler bugün da talep toplamaya başlıyor. CEO Uğur Demirel, Şok'un halka arzında talep toplama tarihlerinin 8-9 Mayıs olacağını belirterek, "Fiyat aralığımız 12.00 TL-14.40 TL seviyesinde olacak. Halka arz öncesi ödenmiş sermayemiz 360 milyon lira. Halka arz sonrasında bunu 578 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Halka arzın büyüklüğünün de yaklaşık 2.6 milyar lira ila 3.1 milyar lira arasında olmasını öngörüyoruz" bilgisini verdi. Demirel, Şok'un halka arzının, Türkiye'nin son 10 yılda gerçekleştirdiği halka arzların en büyüklerinden biri olmasını hedeflediklerini, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 9.5 milyar liralık satış gelirine ve 5 bin 500 mağazaya ulaştıklarını söyledi.
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Şok, halka arz için bugün talep toplamaya başlıyor
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