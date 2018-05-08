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zammında son dakika müjdesi! - Emekli maaşına yapılacak zam belli oldu

Son dakika haberi… son dakika müjdesi geldi. 12 milyon emeklinin merak içinde beklediği Temmuz zammının detayları belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. Uzmanlar bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyona göre emekli maaşlarına etki edecek zammın oranlarını yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Şuanda en düşük emekli maaşı 935,60 lira civarında bulunuyor. Peki emekliye yapılacak zam ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların cevabını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.5.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 10:20
Emekli zammında son dakika müjdesi! - Emekli maaşına yapılacak zam belli oldu

Son dakika haberi… Türkiye'de 12 milyon nin haftalardır konuşulan Temmuz zammı detayları belli olmaya başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerin merak içinde beklediği zam haberi için uzmanlar tahminlerini netleştirmeye başladı. Emekli maaşındaki artışı yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. İlk 4 aylık enflasyon döneminin verilerine göre emekli maaşına yapılacak zam oranı 4.69 olarak belirlenmişti. Ancak değişen şartlar ile birlikte bu rakamın daha da üste çıkması uzmanlar tarafından kaçınılmaz görünüyor.

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Emekli zammında son dakika müjdesi! - Emekli maaşına yapılacak zam belli oldu
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