Emekli zammında son dakika müjdesi! - Emekli maaşına yapılacak zam belli oldu

Son dakika haberi… Türkiye'de 12 milyon emeklinin haftalardır konuşulan Temmuz zammı detayları belli olmaya başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerin merak içinde beklediği zam haberi için uzmanlar tahminlerini netleştirmeye başladı. Emekli maaşındaki artışı yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. İlk 4 aylık enflasyon döneminin verilerine göre emekli maaşına yapılacak zam oranı 4.69 olarak belirlenmişti. Ancak değişen şartlar ile birlikte bu rakamın daha da üste çıkması uzmanlar tarafından kaçınılmaz görünüyor.