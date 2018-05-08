THY Türkiye’yi yücelten bir marka

Türkiye
'nin global markası Türk Hava Yolları (THY
), İtalyan lüks moda devi Fendi'nin kurucusu Anna Fendi'den büyük övgü aldı. Perakende Liderler Konferansı için İtalya'da Türk markalarla bir araya gelen Fendi, "THY inanılmaz güçlü bir marka. Türkiye'nin elinde böyle bir değer var. Sizi global arenada çok başarılı temsil ediyor" dedi. Ülkenin marka olmasına değinen Fendi, "İtalyan markalarını yükselten Made in Italy oldu. Türk markaları da Made in Turkey altında birleşirlerse global arenada çok daha hızlı yükselir. Son birkaç yıldır Türk markalarını duyuyorum. Bu, Türkiye'de yükselişin göstergesi" ifadelerini kullandı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise Turquality desteğinin markaları öne geçirdiğini söyledi. Altunyaldız, "Turquality desteği alan markalar rakiplerine göre 5.5 kat daha fazla ihracat yapıyor. Bu markaların yüzde 67'si global arenada fiyatlarını artırdı" diye konuştu. ERKEN SEÇİM RAHATLATTI
Ekonomist Fatih Keresteci ise, erken seçim
in piyasayı rahatlattığını söyledi. Keresteci, "Türkiye'de böyle zamanlarda varlık fiyatları düştüğü için insanlar yastık altındaki değerlerini yatırıma yani kayıtlı ekonomiye çevirirler. Yine benzer bir şey olacak. Dolayısıyla bu durum geçici çünkü içinde fırsat var" dedi. AMAZON GELENE KADAR KENDİNİZİ DÜZELTİN
Markafoni'yı
büyüttükten sonra
satan ardından Akinon'u
kuran Tolga
Tatari ise, perakendecilerin
internet
dünyasına adaptasyonunun
geciktiğini
söyledi. "Bir Black
Friday yapıyorlar
sitelerin yüzde 90'ı
çöküyor" diyen Tatari,
"Amazon'un gelişi
2019'a kaldı. O gelene
kadar kendinizi
düzeltmelisiniz"
dedi.
Facebook Türkiye
Ülke Direktörü
Derya Matraş ise,
Türkiye'de mobilden
uzaklaşma
fobisi başladığını
söyledi. Matraş,
"Akbank'ın
bireysel kredi
satışlarının
yüzde 15'i
Facebook'tan
yapılıyor. Facebook'ta
2.5 ayda
170 tane Nissan
SUV sattık. Bu yıl
Insta Shopping
geliyor" dedi.