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’yi yücelten bir marka

İtalyan lüks moda devi Fendi’nin kurucusu Anna Fendi, “ inanılmaz güçlü bir marka. ’nin elinde böyle bir değer var. Sizi global arenada çok başarılı temsil ediyor” dedi

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018
THY Türkiye’yi yücelten bir marka
'nin global markası Türk Hava Yolları (), İtalyan lüks moda devi Fendi'nin kurucusu Anna Fendi'den büyük övgü aldı. Perakende Liderler Konferansı için İtalya'da Türk markalarla bir araya gelen Fendi, "THY inanılmaz güçlü bir marka. Türkiye'nin elinde böyle bir değer var. Sizi global arenada çok başarılı temsil ediyor" dedi. Ülkenin marka olmasına değinen Fendi, "İtalyan markalarını yükselten Made in Italy oldu. Türk markaları da Made in Turkey altında birleşirlerse global arenada çok daha hızlı yükselir. Son birkaç yıldır Türk markalarını duyuyorum. Bu, Türkiye'de yükselişin göstergesi" ifadelerini kullandı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise Turquality desteğinin markaları öne geçirdiğini söyledi. Altunyaldız, "Turquality desteği alan markalar rakiplerine göre 5.5 kat daha fazla ihracat yapıyor. Bu markaların yüzde 67'si global arenada fiyatlarını artırdı" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM RAHATLATTI
Ekonomist Fatih Keresteci ise, erken in piyasayı rahatlattığını söyledi. Keresteci, "Türkiye'de böyle zamanlarda varlık fiyatları düştüğü için insanlar yastık altındaki değerlerini yatırıma yani kayıtlı ekonomiye çevirirler. Yine benzer bir şey olacak. Dolayısıyla bu durum geçici çünkü içinde fırsat var" dedi.

AMAZON GELENE KADAR KENDİNİZİ DÜZELTİN
Markafoni'yı büyüttükten sonra satan ardından Akinon'u kuran Tolga Tatari ise, perakendecilerin internet dünyasına adaptasyonunun geciktiğini söyledi. "Bir Black Friday yapıyorlar sitelerin yüzde 90'ı çöküyor" diyen Tatari, "Amazon'un gelişi 2019'a kaldı. O gelene kadar kendinizi düzeltmelisiniz" dedi. Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş ise, Türkiye'de mobilden uzaklaşma fobisi başladığını söyledi. Matraş, "Akbank'ın bireysel kredi satışlarının yüzde 15'i Facebook'tan yapılıyor. Facebook'ta 2.5 ayda 170 tane Nissan SUV sattık. Bu yıl Insta Shopping geliyor" dedi.
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THY Türkiye’yi yücelten bir marka
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