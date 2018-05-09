‘1-1.5 aylık dayaklarla yıkılmayız’

Sermayenin
belirsizlikten hoşlanmadığını
ifade
eden Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu
(DEİK) Başkanı Nail
Olpak, Türkiye
'de 24 Haziran
'da sistem
değişikliğinin
fiilen devreye girecek
olmasının Türk
iş dünyası ve yurtdışındaki
muhatapları
tarafından pozitif
karşıladığını dile
getirdi. Dolardaki
hareketi değerlendiren
Olpak, "Dış
piyasalardan hacimsiz
işlemlerle bunun
yapıldığını duyuyoruz.
Eğer sırf seçim
dönemleriyle ilgiliyse
bunun çok
problem olmayacağını
düşünüyorum.
Bu ülke 1-1.5 aylık
dayaklarla yıkılacak
bir ülke değil. Bunu
test ettik, yaşadık.
Biz de 24 Haziran
sonrasında işimize
devam ederiz" dedi.