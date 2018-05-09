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‘1-1.5 aylık dayaklarla yıkılmayız’

Giriş Tarihi: 9.5.2018
‘1-1.5 aylık dayaklarla yıkılmayız’
Sermayenin belirsizlikten hoşlanmadığını ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'de 'da sistem değişikliğinin fiilen devreye girecek olmasının Türk iş dünyası ve yurtdışındaki muhatapları tarafından pozitif karşıladığını dile getirdi. Dolardaki hareketi değerlendiren Olpak, "Dış piyasalardan hacimsiz işlemlerle bunun yapıldığını duyuyoruz. Eğer sırf seçim dönemleriyle ilgiliyse bunun çok problem olmayacağını düşünüyorum. Bu ülke 1-1.5 aylık dayaklarla yıkılacak bir ülke değil. Bunu test ettik, yaşadık. Biz de 24 Haziran sonrasında işimize devam ederiz" dedi.
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‘1-1.5 aylık dayaklarla yıkılmayız’
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