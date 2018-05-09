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5 yıl içinde 42 şehre gidecek

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018
5 yıl içinde 42 şehre hızlı tren gidecek
Hükümet, 'nin dört bir yanını yüksek hızlı ve hatları ile donatmak için 5 yılda 39 milyar euro harcayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yüksek hızlı trenlerin doğrudan hizmet verdiği il sayısının 7'ye çıktığını, nüfusun yüzde 33'ünü kapsadığını ifade ederek, "2023'e kadar demiryolu sektörüne 39 milyar euro daha yatırım yapacağız. Bu tutarın yüzde 80'ni olan yaklaşık 31 milyar euroyu ise Yüksek Hızlı ve Hızlı Demiryolu projeleri için planlamış bulunuyoruz" dedi. Bakan Arslan, Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve 'nın açışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 3-3.5 saatlik uçuşla yaklaşık 60 ülkeye havadan ulaşabilecek bir coğrafyada bulunduğunu belirtti. Son 15 yılda demiryolu sektörüne yapılan toplam yatırımın 18.5 milyar euro olduğunu dile getiren Arslan, amaçlarının, 2023'te yaklaşık 11 bin 700 kilometre yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattını bitirerek, ülkenin 42 ilini raylarla birbirine bağlamak olduğunu söyledi.
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5 yıl içinde 42 şehre hızlı tren gidecek
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