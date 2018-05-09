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Maliye Bakanı Ağbal: Varlık Barışı'na ilişkin düzenleme getiriyoruz

Maliye Bakanı Ağbal, ekonomi paketine ilişkin, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 10:59
Maliye Bakanı Ağbal: Varlık Barışı'na ilişkin düzenleme getiriyoruz

İşte Bakan Ağbal'ın konuşmasından öne çıkanlar,

, ekonomi paketine ilişkin, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Ağbal, 11. ayın sonuna kadar yurt dışından getirilen varlığın sadece yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edileceğini söyledi.

'2017'Yİ DE MATRAH ARTIRIMI DÜZENLEMESİNE DAHİL ETME KARARI ALDIK'

Maliye Bakanı Ağbal, "Yoğun talep üzerine Genel Kurul'da bugün verilecek önergeyle 2017'yi de matrah artırımı düzenlemesine dahil etme kararı aldık." dedi.

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Maliye Bakanı Ağbal: Varlık Barışı'na ilişkin düzenleme getiriyoruz
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