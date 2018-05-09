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Sason'da 1300 metre derinlikte bulundu!

'ın Sason ilçesinde Türkiye leri () Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte petrol bulundu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 17:54
Batman Sason'da 1300 metre derinlikte petrol bulundu!

Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Herent-2' adı verilen kuyuda e rastladı. TP'nin sahası olarak bilinen ve TPIC'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı belirtildi. Bölgede petrol gravitesi ile üretim kapasitesini araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, TP Batman Bölge Müdürlüğü bölgedeki petrol üretim kapasitesinin artarak, sahalardaki günlük üretimin 27 bin varilin üstüne çıktığını kaydetti.

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Batman Sason'da 1300 metre derinlikte petrol bulundu!
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