Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar geriledi borsa yükseldi

Dolar geriledi borsa yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ve ekonomi yönetiminin toplanacağı haberleri ile dolar/TL 4,28'in altına gerilerken, BIST 100 endeksi 100.000 puanın üzerine çıktı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 11:53
Dolar geriledi borsa yükseldi

Güne yükselişle başlayan ve 4,3746 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, 'nin attığı adımlar ve öğleden sonra ekonomi yönetiminin 'de toplantı gerçekleştireceği haberleri ile düşüşe geçti. Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif katkısı ile alımların güçlendiği 'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1 artışla 100.000 puanın üzerine çıktı.

Dolar/TL, bu gelişmelerle 4,2742'yi görmesi sonrasında saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 4,2780'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 1,5 düşüşle 5,0650, sterlin/TL de yüzde 1,4 gerileyerek 5,7930'dan işlem görüyor.

TCMB bugün yaptığı açıklamada Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri yoluyla oluşacak pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaşabileceğini belirtirken, ayrıca TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde de tutarı 1 milyar 250 milyon dolardan 1 milyar 500 milyon dolara yükseltti.

Analistler, Merkez Bankası'nın adımları ve öğleden sonra 'daki toplantılarını iptal eden ekonomi yönetiminin, 'da toplanacağına ilişkin haberlerin Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını kaydetti.

Borsa İstanbul'da sabah saatlerinde 97.849,20 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu gelişmelerle yükselişe geçerek şu dakikalarda yüzde 1 artışla 100.500 puana çıktı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar geriledi borsa yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN