Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dumankaya’yı Alman Drees&Sommer mı alıyor?

Dumankaya’yı Alman Drees&Sommer mı alıyor?

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018
Dumankaya’yı Alman Drees&Sommer mı alıyor?
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun () darbe girişimi sonrası açılan soruşturmaları kapsamında el koyduğu 'ın bitmeyen projelerini tamamlayacak Alman firmayla ilgili detaylara SABAH ulaştı. Kulislerde, 'de de daha önce Ece Grubu'yla ortak Marmarapark 'yi hayata geçiren merkezli Dress&Sommer şirketinin Dumankaya'nın bitiremediği inşaatları tamamlayacağı söyleniyor. Alman şirketi, Ekim 2012'de açılan 'taki Marmarapark AVM'de 2 yıl boyunca planlama ve inşaat konusunda danışmanlık verdi. İnşaat, altyapı, proje yönetimi, emlak danışmanlığı ve mühendislik alanlarında hizmet veren şirket, 45 yıllık geçmişe sahip. 2.000 kişiyi istihdam eden Drees&Sommer uluslararası alanlarda hizmet veriyor. Şirket GYODER'e de üye.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dumankaya’yı Alman Drees&Sommer mı alıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN