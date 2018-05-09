Dumankaya’yı Alman Drees&Sommer mı alıyor?

Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF
) darbe girişimi sonrası açılan FETÖ
soruşturmaları kapsamında el koyduğu Dumankaya İnşaat
'ın bitmeyen projelerini tamamlayacak Alman firmayla ilgili detaylara SABAH ulaştı. Kulislerde, Türkiye
'de de daha önce Ece Grubu'yla ortak Marmarapark AVM
'yi hayata geçiren Almanya
merkezli Dress&Sommer şirketinin Dumankaya'nın bitiremediği inşaatları tamamlayacağı söyleniyor. Alman şirketi, Ekim 2012'de açılan Esenyurt
'taki Marmarapark AVM'de 2 yıl boyunca planlama ve inşaat konusunda danışmanlık verdi. İnşaat, altyapı, proje yönetimi, emlak danışmanlığı ve mühendislik alanlarında hizmet veren şirket, 45 yıllık geçmişe sahip. 2.000 kişiyi istihdam eden Drees&Sommer uluslararası alanlarda hizmet veriyor. Şirket GYODER'e de üye.