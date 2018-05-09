Emekliye son dakika zam müjdesi! - En düşük emekli maaşı 1655 TL olacak

Son dakika haberi… Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Daha önce 12 milyon emekliye verilen yılda 2 kez bayram ikramiyesi emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Emeklilere bir müjdeli haberde Temmuz zammından geldi. Haftalardır emekliler Temmuz ayında yapılacak zammı merak içinde bekliyorlar. İlk 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda emeklilere yapılacak zam oranı netleşecek. Ocak- Nisan ayları arasında enflasyon rakamları emekliye yapılacak zammın 4.69 oranın da olmasını gösteriyordu. Ancak uzmanların tahminine göre bu rakam daha yukarılara taşınabilecek.