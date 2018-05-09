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ye son dakika zam müjdesi! - En düşük emekli maaşı 1655 TL olacak

Son dakika haberi… Milyonlarca nin beklediği Temmuz zammı için müjdeli haber geldi. Türkiye’de 12 milyon emeklinin merak içinde beklediği Temmuz zammında oranlar netleşmeye başladı. Enflasyona bağlı olarak zam artışı yaşanacak emekli maaşında ilk 4 ayın enflasyonu doğrultusunda uzmanlar tahminde bulunmaya başladılar. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak zammın daha önce 4.69 olarak hesaplanmasına rağmen son 2 ayın enflasyon rakamları ile birlikte bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor. Oranın yükselmesi ise emeklinin maaşlarında ciddi bir artışa yol açacak. Uzmanların tahminine göre SSK emeklisinin en düşük maaşı bin 655 lira olacak. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 10:40
Emekliye son dakika zam müjdesi! - En düşük emekli maaşı 1655 TL olacak

Son dakika haberi… Milyonlarca nin beklediği müjdeli haber geldi. Daha önce 12 milyon emekliye verilen yılda 2 kez bayram ikramiyesi emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Emeklilere bir müjdeli haberde Temmuz zammından geldi. Haftalardır emekliler Temmuz ayında yapılacak zammı merak içinde bekliyorlar. İlk 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda emeklilere yapılacak zam oranı netleşecek. Ocak- Nisan ayları arasında enflasyon rakamları emekliye yapılacak zammın 4.69 oranın da olmasını gösteriyordu. Ancak uzmanların tahminine göre bu rakam daha yukarılara taşınabilecek.

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Emekliye son dakika zam müjdesi! - En düşük emekli maaşı 1655 TL olacak
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