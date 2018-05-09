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’a li inşaat devi talip

'nin mega projelerinden 'un yapımına li inşaat şirketi SK Engineering & Construction talip oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 11:20
Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip

merkezli inşaat şirketi SK Engineering & Construction (E&C) Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı 'ın Güney Kore ziyaretinde söz konusu projenin gündeme geldiğini ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ülke olarak projeye destek vermekten mutlu olacaklarını açıkladığını hatırlattı.

"PROJEYE ÖNDERLİK ETMEK İSTİYORUZ"

Seung, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerde yer aldıklarını ve 'de deneyim sahibi olduklarını anlatarak, "Bu (), hem değer hem de önemi bakımından çok büyük bir proje. Biz Türkiye'de ortaklarımızla beraber büyük projelere katılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu proje ile ilgili davet etti ve bizim liderimiz kabul etti. Bize iş düştü demektir. Bizim Türkiye'de deneyimlerimiz var. Sadece projenin ayrıntılarının açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıntılar netleştikten sonra biz projeye önderlik etmek istiyoruz." diye konuştu.

KARADENİZ'İ MARMARA VE AKDENİZ'E BAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos'un doğusunu takip eden yaklaşık 45 kilometrelik alanda yürütülen jeolojik ve jeoteknik araştırmalar sonrasında belirlenecek yöntem ve tekniklerle kanal açılacak. Böylece Karadeniz'i Marmara ve Akdeniz'e bağlayan güvenli alternatif bir su yolu oluşturulacak.

Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak.

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