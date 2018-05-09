Kırmızı eti ucuzlatacak destekler çıktı

Hükümet, vatandaşın kırmızı eti ucuza yemesi, hayvancılığın geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesinin sağlanması için yerli üreticiye verdiği desteklerde harekete geçti. Resmi Gazete
'de yayımlanan tebliğe göre, yerli üreticilere hayvan hastalıklarıyla mücadeleden, yetiştiriciliğe kadar birçok alanda destek sağlanacak. Koruma kapsamında bulunan boz sığır, yerli kara, Kilis sığırı gibi birçok büyük baş hayvan ırkının yanı sıra, keçi ve koyun türlerinden küçükbaşlar da desteklenecek. Toplam 31 bin 400 baş hayvana destek verilirken, 10 bin kovan Kafkas arısı için de destek sağlanacak. Ayrıca 1 milyon 134 bin küçükbaş hayvan ve 30 bin Anadolu mandası için proje kapsamında destek ödemeleri verilecek.