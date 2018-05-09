Son Dakika: Külliye'de Ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 1400'da Cumhurbaşkanlığı'nda ekonomi ile ilgili bakanlar ve üst düzey bürokratlarla bir araya geleceği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan ayrılma kararını açıklamasının ardından yaşanabilecek gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, dövizdeki hareketlilik, Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve hükümetin ekonomi politikaları değerlendirilecek.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ekonomiden sorumlu bakanlar, bürokratlar ve Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanları katılacak.

ÖNCE BAŞBAKAN YILDIRIM'I KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 13.00'de kabul ettikten sonra 14.00'de de ekonomi kurmayları ile bir araya gelerek yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirecek.

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