Penta’nın yüzde 44.86’sı halka açılacak

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, Penta Teknoloji'nin, yüzde 44,86'sının halka açılacağını belirterek, "Penta Teknoloji, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından 17 Mayıs'ta Borsa İstanbul
'da işlem görmeye hazırlanıyor" dedi. Özçelik, Penta Teknoloji'nin halka arzıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'nin lider teknoloji dağıtıcısı şirketlerinden biri olan Penta Teknoloji'nin, SPK'nın halka arz onayının ardından 10-11 Mayıs'ta talep toplamaya hazırlandığını söyledi. Penta Teknoloji'nin halka arzının, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirileceğini aktaran Özçelik, şu bilgileri verdi: "Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL; ek satış da dahil olmak üzere 21 milyon 345 bin 493 TL nominal değerli payı halka arz edecek Penta'nın talep toplama fiyat aralığı ise 9.5 TL-11.4 TL olarak belirlendi. Şirketin 31 milyon 724 bin TL olan sermayesi, 15 milyon 862 bin TL artırılarak 47 milyon 586 bin TL'ye çıkarılırken; mevcut pay sahipleri de toplamda 3 milyon 902 bin 345 TL nominal değerde pay satacak. Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda ise Penta'nın halka açıklık oranı yüzde 44,86 olacak. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyor."