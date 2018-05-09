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Son Dakika: Külliye'de başladı

Son dakika haberi... başkanlığında yapılan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 15:15

Erdoğan'ın ekonomi kurmayları ile yaptığı toplantıya Başbakan Yıldırım da katılıyor. Toplantıda en önemli gündem maddesi dövizde yaşanan artış ve faizler olacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında toplantıya ilişkin sorulara, "Bu tür toplantılar devlet yönetiminin seyri içinde zaman zaman yapılır. Buradan olağanüstülük ya da bir panik çıkartmak doğru olmaz. Piyasada dolanan spekülatif haberler yerine resmi makamların yaptığı açıklamaları esas almakta fayda var. Döviz meselesi olsun, diğer konular olsun bu toplantıda detaylı olarak ele alınacak" yanıtınıs verdi.

piyasalar
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Son Dakika: Ekonomi Koordinasyon Toplantısı Külliye'de başladı
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