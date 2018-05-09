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Son dakika: 'den e bir hamle daha geldi!

, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası depoları karşılığı depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti. Buna göre anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar ABD dolarından 7,1 milyar ABD dolarına ulaşabilecek

Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 10:17
Son dakika: TCMB'den dövize bir hamle daha geldi!

, günlük olarak düzenlenen türk lirası depoları karşılığı depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti.

TCMB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek.

Ayrıca kararda 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi.

Buna göre anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar ABD dolarından 7,1 milyar ABD dolarına ulaşabilecek

(Ayrıntılar geliyor...)

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Son dakika: TCMB'den dövize bir hamle daha geldi!
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