Vakıf’tan 380 milyon dolarlık yeni kaynak

Vakıfbank
, yurtdışı nakit havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 380 milyon dolarlık yeni bir kaynak temin etti. 6 ayrı dilimde dolar ve euro cinsinden sağlanan kaynağın vadesi 5 yıl olurken, işleme kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından, yatırım yapılabilir seviyenin iki derece üzerinde, BBB+ notu verildi. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan "Ülkemiz aleyhine oynanmaya çalışılan her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesidir" dedi.