Varlık barışı nedir? Ağbal'dan varlık barışı müjdesi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan vatandaşa varlık barışı müjdesi! Emeklilere, öğrencilere, BAĞKUR'lulara ve daha milyonlarca vatandaşa katkı sağlayacak düzenlemelere varlık barışı da eklendi. Peki nedir bu varlık barışı?

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Ağbal'ın konuşmasında satır başları şöyle:

*6736 ve 7020 sayılı kanunun uygulanmasında çok farklı bir kampanya uyguladık. Son 2 yapılandırmada hem başvuru sayıları yüksek hem de şuana kadar sistemde kalan mükellef sayısı yüksek.

BU YILIN 11'İNCİ AYINA KADAR

*Varlık Barışı düzenlemesi yapmıştık. Yeni bir düzenleme yok ama bugün genel kurulda görüşülecek, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Bugün yapacağımız çalışmada getireceğimiz öneride temel unsurlarını da sizlerle paylaşayım:

*Vatandaşlarımızdan yurtdışında para altın döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11'inci ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.

YÜZDE 3 ORANINDA VERGİ TAHSİLATI

*Yurtdışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurtdışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurtdışında da varlığı var, "Yurtdışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurtdışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım" derse buna da imkan sağlıyoruz.