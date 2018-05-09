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Yerli oto CEO’su açıklanıyor

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018
Yerli oto CEO’su açıklanıyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , e ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özlü, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi. Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti: "Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Projemiz iyi gidiyor. Cuma günü Cumhurbaşkanımız , şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacak."
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Yerli oto CEO’su açıklanıyor
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