Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatlarında son dakika! Çeyrek Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 MAYIS GÜNCEL)

nda son dakika! fiyatları ne kadar oldu? (10 MAYIS GÜNCEL)

Toplumsal alışkanlıklar ve ortak hafıza yaşanılan toplumun kültürünü oluşturur. Bizim ülkemizin kültüründe de altın oldukça önemlidir. ndaki tüm son dakika gelişmeleri haberimizde. Altın fiyatları konusunda vatandaşların bu denli araştırma yapmalarının nedeni de budur. bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları hakkında en ayrıntılı gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. 10 Mayıs yarım altın, tam altın, ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkında da en doğru bilgiler burada.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 10:03
Altın fiyatlarında son dakika! Çeyrek Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 MAYIS GÜNCEL)

konusunda vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güncel altın fiyatları hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün arama motoru Google üzerinden yapılan "altın fiyatları ne kadar?" araştırmaları gerek birikim gerekse yatırım yapacak vatandaşlar için önem taşıyor. Düğün ve nikah mevsimlerinin de başlamasıyla yeni evlenenlere altın takacak vatandaşlar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri de yakından takip ediyor. 10 Mayıs altın fiyatları...

Toplumsal dayanışma ve ortak paydada birleşme konusunda altının yeri oldukça farklıdır. Düğünlerde, nişanlarda ve benzer törenlerde dayanışma sağlanarak yeni evlenen çiftlere altın takılır. Altın, bu adetlerin arasında ilk armağandır. Bu altın alışverişi karşılıklıdır ve kültürümüzün önemli yapı taşlarındandır. 10 Mayıs güncel altın fiyatları hakkında son dakika bilgileri burada...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (10 MAYIS)

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

, bugün 181,02 TL'den alınırken 181,05 TL'den satılıyor. Gram altın, dan sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Gram altının düne göre fiyatlarında %0.04'lük bir artış söz konusu.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarında son dakika! Çeyrek Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 MAYIS GÜNCEL)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN