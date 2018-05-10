Altın fiyatlarında son dakika! Çeyrek Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 MAYIS GÜNCEL)

Altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güncel altın fiyatları hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün arama motoru Google üzerinden yapılan "altın fiyatları ne kadar?" araştırmaları gerek birikim gerekse yatırım yapacak vatandaşlar için önem taşıyor. Düğün ve nikah mevsimlerinin de başlamasıyla yeni evlenenlere altın takacak vatandaşlar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri de yakından takip ediyor. 10 Mayıs altın fiyatları...

Toplumsal dayanışma ve ortak paydada birleşme konusunda altının yeri oldukça farklıdır. Düğünlerde, nişanlarda ve benzer törenlerde dayanışma sağlanarak yeni evlenen çiftlere altın takılır. Altın, bu adetlerin arasında ilk armağandır. Bu altın alışverişi karşılıklıdır ve kültürümüzün önemli yapı taşlarındandır. 10 Mayıs güncel altın fiyatları hakkında son dakika bilgileri burada...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (10 MAYIS)

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, bugün 181,02 TL'den alınırken 181,05 TL'den satılıyor. Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Gram altının düne göre fiyatlarında %0.04'lük bir artış söz konusu.