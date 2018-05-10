Banka teminat mektubuna sigorta alternatifi

Türk Nippon Sigorta
Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, kefalet sigortasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kefalet Sigortası Genel Şartları'nın 1 Şubat 2014 itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pamukçu, bununla birlikte 8 farklı teminatı barındıran "Kefalet Sigortası" uygulamasının, kamu ihale kanununa eklenen madde sonrasında kamu ihalelerinde de aktif olarak kullanılmaya başladığını dile getirdi. Kefalet sigortasının isteğe bağlı yaptırılabilen, tüm sektörlerde kullanılabilen ve çok çeşitli kefalet senetleriyle birçok sektörde çözüm olabilecek bir sigorta ürünü olduğunun altını çizen Pamukçu, "Bununla birlikte, kefalet sigortası ile sunulan teminatlar genelde imalat, inşaat, lojistik, gıda iş kollarında sıklıkla kullanılmaktadır" diye konuştu. YURTDIŞINDA YAYGIN
TEDARİKÇİLER Tedarikçiler veya iş ortakları, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirirken karşı taraftan garanti veya teminat istenmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Pamukçu, "Kefalet sigortası, bu tarz talepler için etkin bir çözüm yoludur. Bir anlamda, sigorta şirketleri diğer kurum/kuruluşlara verilen taahhütlere kefil olmakta ve geniş teminat yelpazesiyle sigortalılarını güvence altına almaktadır" dedi. Kefalet sigortasının tüm dünyada uzun yıllardır kullanılan bir teminat türü olduğunu, bundan dolayı yurtdışında da kolaylıkla kullanılabildiğini vurgulayan Pamukçu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunun yanında, bu sigorta ürününün Türkiye pazarına sunulmasıyla birlikte, Türkiye'deki kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda özellikle son zamanlarda ciddi bir talep istatistiğine sahiptir. Garanti ve teminat taleplerini karşılamak için geleneksel yöntem olan ve bankalar tarafından sağlanan teminat mektupları, bankalar nezdindeki kredi limitleri üzerinde ek yük oluşturmaktadır. Söz konusu ürünün en önemli özelliği, oluşan ekstra yükü ortadan kaldırmasıdır."