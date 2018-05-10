Ekonomik saldırıya karşı etkin mücadele

Mayıs 2013'te Gezi olayları, 17-25 Aralık'ta hükümeti devirme girişimi ve 15 Temmuz'da FETÖ
'nün darbe teşebbüsünü püskürten Türkiye'de seçim öncesi ekonomiye yönelik saldırılara ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararı eklenince döviz kuru gece saatlerinde yurtdışı işlemlerinde zirveye çıktı. 4.37 TL'yi bulan dolara ilk müdahaleyi Merkez Bankası
yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu
'nu topladı. Zirve haberiyle dolar, 4.36 liradan 4.27 TL'ye kadar indi. Gün içinde 5.17'yi aşan euro da 5.08 TL'ye geriledi. Güne 100 binin altında başlayan Borsa
İstanbul ise yüzde 1.43 yükselişle 100 bin 780 puandan kapandı. ZİRVE 2.5 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen zirve 2.5 saat sürdü. Zirveden faiz ve döviz baskısına karşı kararlılık mesajı çıktı. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, "Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacak. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecek" denildi. AÇIK PİYASAYA DEVAM
Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacağı belirtilen açıklamada, "Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir" vurgusu da dikkat çekti. Büyüme politikalarına devam edileceğine değinilirken, şöyle denildi: "Uluslararası yatırımcılar açısından ülkenin cazibesini artıracak adımlar atılacak. Bankacılık sektörü, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkânı bakımından tarihinin en güçlü seviyesinde. Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırılacak." MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK
Mali
disiplinden taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir. Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir" denildi. Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu
, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ile bürokratlar ve danışmanlar katıldı. İLK MÜDAHALE MERKEZ'DEN
Merkez Bankası da TL döviz depo ihale tutarını 1.5 milyar dolara çıkardı. Buna göre, halihazırda en fazla 6.25 milyar dolar olan sözkonusu ihalelerin toplam bakiyesi 7.5 milyar dolara ulaşabilecek. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi güncellendi. TÜRKİYE HEDEF TAHTASINDA GEZİ İLE İLK SALDIRI
Mayıs
2013'te hükümeti devirme operasyonuna dönüştürülen Gezi olaylarının ardından 3 Haziran 2013'te borsa yüzde 10.4 ile 10 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Kur ve faizle de yükseldi. 17-25 ARALIK
17-25 Aralık'ta Erdoğan hedef tahtasına oturtulurken, Halkbank üzerinden kirli bir operasyon başlatıldı. Dolar 1.86 TL'den 2.1'ün üstüne çıkarken, faiz yüzde 10'u geçti. Borsa da 79 binden 61 bin puana geriledi 15 TEMMUZ KALKIŞMASI
Türkiye'ye
yönelik saldırının en pervazsızı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Borsa 82 binden 71 bine geriledi. Dolar 2.8 TL'den 3.1 TL'nin üstüne, faiz de yüzde 8.5'ten 9.6'ya çıktı. 7 MART NOT İNDİRİMİ
KREDİ derecelendirme kurumu Moody's'in not indirimi ile fitilini ateşlediği saldırıya S&P de katıldı. Dolar 3.79 TL'den 4.37'ye çıktı. Borsa 116 binden 97 bin puana kadar indi. Faiz ise 13.3'ten 15.6'ya çıktı.