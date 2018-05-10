Enerji Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcılara tavsiyelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı yatırımcılara önemli mesajlarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları;

Albayrak, yabancı yatırımcıların, finans ve sigorta hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, sağlık, turizm, inşaat, petrokimya, bilgisayar ve elektronik ürünlere kadar geniş bir skalada yatırımlarına büyük bir iştahla devam ettiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Bugün yabancı yatırımcıların da pay sahibi olduğu dünyadaki en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de yürütülüyor. İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördük. İleri teknoloji yoğunluklu ürünlerin toplam ihracattaki payını artırdık. Kamu borcu ve bütçe açığı gibi makroekonomik dengelerde pek çok Avrupa Birliği ülkesinin yakalayamadığı AB standartlarını sağladık. Ekonomide çarkların döndüğünü gösteren Sanayi Üretim Endeksi 2017 sonunda 146,8 puana ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2003-2017 arası kamu-özel ortak yatırımları, önceki 15 yıla göre; 4 kattan fazla artışla yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı."

Bakan Berat Albayrak Uluslararası Yatırımcılar Derneği İstişare Toplantısında konuştu

"TÜRKİYE, YATIRIMCILARA HER ANLAMDA BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, yaşanılan onca badireye rağmen, 16 yıldır ayakları yere sağlam basan, üretim ve büyüme odaklı bir ekonominin temellerini attıklarını belirterek, dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren bir ekonomik altyapı oluşturduklarını anlattı.

Yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte yepyeni bir başarı hikâyesi yazmanın zamanının geldiğini dile getiren Akbayrak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin, daha hızlı karar alan, icraat ve reform odaklı bir yönetim modeli devreye girecek. Türkiye'de kesintisiz istikrar dönemi başlayacak. Hep şuna inandık. Siyasi istikrarın olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonomik büyüme vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı imkânlarla, yerli ve yabancı yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik büyüme inşallah atılan adımlarla hız kesmeden devam edecek. Sağladığımız teşvikler, ihracattaki iyileşme, dezenflasyon, finansman imkânlarının kolaylaşması ve artan yatırımlarla inşallah bu yıl ekonomide daha parlak bir performans ortaya koyacağız. Bu yolculukta en büyük paydaşlarımız hiç kuşkusuz Türkiye'ye inanan ve güvenen yatırımcılarımız. Türkiye, yatırımcılara her anlamda büyük fırsatlar sunuyor. Jeopolitik avantajı ile yatırımcılara, 4-5 saatlik bir uçuşla 50'den fazla ülkedeki 2 milyardan fazla müşteri ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık dev bir ekosisteme ulaşmanın yollarını açıyor."

Liberal, yeniliklere açık ve rekabetçi bir ekonomik yapı ile şirketlere daha fazla karlılık vaat ettiklerini kaydeden Albayrak, ulaşım, enerji, lojistik ve çevre alanlarındaki gelişmiş altyapısı ile Türkiye'nin yatırımcıların hedef pazarlara en kısa sürede ulaşmasını sağladığını söyledi.

Albayrak, yatırımcılara, trendleri yakından takip eden, dünya ile rekabete açık, kendini yenileyen ve geliştiren eğitimli ve kalifiye iş gücü olanakları sunulduğunu dile getirerek, her türlü hammadde ve ara girdiye kolay erişim imkânı sağlandığını anlattı.

Yatırımcılar her türlü çarpıtmaya, her türlü tezvirata rağmen Türkiye'nin potansiyelini görüyor. Bu potansiyele inanıyor. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalar mevcut işlerini daha da derinleştirmek için yatırımlarını artırıyor. Türkiye piyasasına girmek isteyen firmalar burada yeni fırsatlar kolluyor.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ LİDERLİK VE SİYASİ İSTİKRAR İLE DAHA DA BÜYÜYECEĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Berat Albayrak, ekonominin yarısının finansal göstergeler diğer yarısının da psikolojik göstergeler olduğunu belirterek, "Yatırımcılar her türlü çarpıtmaya, her türlü tezvirata rağmen Türkiye'nin potansiyelini görüyor. Bu potansiyele inanıyor. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalar mevcut işlerini daha da derinleştirmek için yatırımlarını artırıyor. Türkiye piyasasına girmek isteyen firmalar burada yeni fırsatlar kolluyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımcının, yarınının ne olduğu bilinmeyen bir ülkeye yatırım yapmayacağını kaydeden Albayrak, "Yatırımcı belirsizlikten hoşlanmaz. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın her türlü zorluğuna rağmen güçlü liderlik ve siyasi istikrar ile daha da büyüyeceğini herkes biliyor." dedi.

Albayrak, yeni dönemde yatırımcıların işlerini öngörülebilir bir zaman diliminde, hiçbir bürokratik sürece takılmadan bitirebileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Uzun vadeli yatırımların önü daha da açık. Türkiye büyüdükçe iş insanıyla, çalışanıyla, devletiyle hep birlikte kazanacağı, hep birlikte büyüyeceği bir döneme giriyor. En alttan en üste kadar devletin her bir kademesi, daha yüksek verimlilik ve sonuç odaklı bir çalışma sistemine kavuşacak. Bakanlıklar ya da diğer kurum ve kuruluşlar birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayan plan ve projeler ortaya koyacak. Daha önce farklı platformlarda ifade ettim. Burada bir kez daha yinelemek istiyorum. Bizim için menşesi ne olursa olsun Türkiye'de yatırım yapan her firma Türk firmasıdır. Enerji sektöründe bu anlamda müthiş bir sinerji yakaladık."

2017 yılında uluslararası doğrudan yatırımlarda enerji ve madenciliğin payının yüzde 14,3 olduğunu dile getiren Albayrak, "2016'ya göre elektrik, gaz ve buhar alt sektörlerindeki uluslararası doğrudan yatırım oranı yüzde 40 artışla yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Madencilik ve taş ocağı alt sektörlerindeki yatırımlar ise 3 kat artışla yaklaşık yarım milyar dolara yükseldi. Bu rakamın katlanarak büyüyeceği bir döneme giriyoruz." bilgisini verdi.