Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Faiz indirimi 200 bin ek konut satışı getirecek!

indirimi 200 bin ek konut satışı getirecek!

Ziraat Bankası'nın konut kredisi lerini yüzde 0,98'e indirmesinin 7-8 milyar liralık konut satışı getireceğini belirten sektör temsilcileri, bu indirim sayesinde 200 bin ek konut satılabileceğini bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 14:23
Faiz indirimi 200 bin ek konut satışı getirecek!

Sektör temsilcileri, Ziraat Bankası'nın 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık oranını yüzde 0,98'e çekmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEVLETİN KASASINA 200 MİLYON LİRA GİRECEK

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararı çok doğru ve akılcı bulduklarını belirterek, kamu bankaları vasıtasıyla yapılacak kampanyadaki faiz sübvansiyonunun hem sektörü canlandıracağını hem de fazlasıyla devlete geri döneceğini söyledi.

Durbakayım, "Kamu bankaları tarafından ve en küçük hesapla 250 milyon liralık bir sübvanse yapılarak konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1,2'den yüzde 0,98'e indirilmesi sonucunda, yaklaşık 7-8 milyar liralık konut satışının olacağını öngörüyoruz. Bu iyimser rakamın gerçekleşmesi sonucunda, sadece yüzde 3'lük tapu harcına mahsuben devletin kasasına 200 milyon lira girecektir." ifadelerini kullandı.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Faiz indirimi 200 bin ek konut satışı getirecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN