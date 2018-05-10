Faiz indirimi 200 bin ek konut satışı getirecek!

Sektör temsilcileri, Ziraat Bankası'nın 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e çekmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEVLETİN KASASINA 200 MİLYON LİRA GİRECEK

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararı çok doğru ve akılcı bulduklarını belirterek, kamu bankaları vasıtasıyla yapılacak kampanyadaki faiz sübvansiyonunun hem sektörü canlandıracağını hem de fazlasıyla devlete geri döneceğini söyledi.

Durbakayım, "Kamu bankaları tarafından ve en küçük hesapla 250 milyon liralık bir sübvanse yapılarak konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1,2'den yüzde 0,98'e indirilmesi sonucunda, yaklaşık 7-8 milyar liralık konut satışının olacağını öngörüyoruz. Bu iyimser rakamın gerçekleşmesi sonucunda, sadece yüzde 3'lük tapu harcına mahsuben devletin kasasına 200 milyon lira girecektir." ifadelerini kullandı.