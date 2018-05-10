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’a Koreli talip

li SK E&C, Türkiye’nin mega projesi ’un yapımına talip oldu. Şirket projeye önderlik etmek istiyor

Giriş Tarihi: 10.5.2018
Kanal İstanbul’a Koreli talip
Türkiye'nin mega projelerinden 'un yapımına li inşaat şirketi SK Engineering & Construction (E&C) talip oldu. E&C Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde söz konusu projenin gündeme geldiğini ve Devlet Başkanı Moon Jae-in'in projeye destek verdiğini hatırlattı.
Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerde yer aldıklarını ve Türkiye'de deneyim sahibi olduklarını belirten Seung, "Kanal , çok büyük bir proje. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle ilgili davet etti ve bizim liderimiz kabul etti. Bize iş düştü demektir. Türkiye'de deneyimlerimiz var. Sadece projenin ayrıntılarının açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıntılar netleştikten sonra projeye önderlik etmek istiyoruz" diye konuştu.

ALTERNATIF SU YOLU
Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos'un doğusunu takip eden yaklaşık 45 kilometrelik alanda yürütülen jeolojik ve jeoteknik araştırmalar sonrasında belirlenecek yöntem ve tekniklerle kanal açılacak. Böylece Karadeniz'i Marmara ve Akdeniz'e bağlayan güvenli alternatif bir su yolu oluşturulacak.
Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak.
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Kanal İstanbul’a Koreli talip
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