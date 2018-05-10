Mapfre’den yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere güvence

MAPFRE Sigorta, sunduğu farklı ihtiyaçlara yanıt veren seyahat sigortalarıyla hem yurt içi hem yurtdışına seyahatlerde güvence sağlıyor. Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık
Sigortası ve Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, ani hastalık ya da kaza sonucunda oluşabilecek acil tıbbi harcamalarının poliçe limitleri dahilinde %100'ünü karşılıyor. Yaralanma veya acil hastalık nedeniyle sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil ve vefat eden sigortalının naklini de her iki sigorta paketinde ana teminat olarak sunuyor. Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası, Türkiye'de seyahat ederken ani hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkan acil tıbbi müdahale gerektiren masrafları yüzde 100'e kadar sigorta teminatı altına alıyor.